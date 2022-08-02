تفاصيل دهس الطفل عمر في كرداسة.. والمتهم: "مكنش قصدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بكرداسة، التحقيق في وفاة الطفل عمر أسفل عجلات سيارة مسرعة. وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم، والذي أنكر تعمده في دهس الطفل قائلا:"مكنش قصدي"، وصرحت النيابة بدفن الجثة، وطلبت تقرر واف حول الوفاة.

كانت تمكنت قوات الشرطة اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان “رعونة شاب بسيارة مستأجرة تغتال براءة الطفل عمر بأبو رواش”.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) وقرر بأنه خلال سير ابنه، 7 سنوات، بدائرة المركز اصطدمت به سيارة قيادة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) مما أدى إلى إصابته ونقله إلى أحد المستشفيات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وعقب ذلك تبلغ من المستشفى المشار إليها بوفاة الطفل متأثراً بإصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.