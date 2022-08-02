الأربعاء.. استكمال سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المتهم بقتل "طفلة البراجيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة الثالثة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي محمد عثمان، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطفلة أمل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البراجيل"، لمرافعة النيابة والدفاع.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد العثور على جثة طالبة داخل منزلها مصابة بجرح قطعي بالرقبة والبطن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن المجني عليها طفلة تدعى "أمل. م" 15 سنة، مصابة بطعنات أودت بحياتها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمتها "أ. ح" في العشرينيات من عمره، حيث قام المتهم بمحاولة التعدي عليها وقتلها وترك جثتها عارية ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأكد أنه عندما ذهب لمنزل المجني عليها وشاهدها بمفردها قرر اغتصابها.

وأضاف المتهم أنه أثناء تعديه عليها شاهد في كاميرات المراقبة الموجودة داخل الشقة أن أحد أقارب الضحية يصعد سلم العقار؛ فقام بقتلها خشية افتضاح أمره، وهشم كاميرات المراقبة، واستولى على هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.