خلافات مع والده.. كشف ملابسات فيديو إضرام النيران بجوار سيارة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النيران بها على الأرض بجوار إحدى السيارات.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في ذات الشأن، وبإجراء التحريات، أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه، وتبين أنه (مقيم بمحافظة الإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بينه ووالده فقام بتهديد والده بسكب كمية من مادة "التنر" بجوار السيارة ملك والده التي ظهرت بمقطع الفيديو، وإضرام النيران بتلك المادة، ولم ينتج عن ذلك حدوث ثمة تلفيات بالسيارة.

وباستدعاء والد المذكور، أيد ذلك ورفض اتهام نجله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.