شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن رسميا تجديد عقد نجم الفريق حتى 2027 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة فريق ليفربول الإنجليزي محاولاتها لفرض الاستقرار داخل غرف ملابس الفريق من أجل الاستعداد القوي لبدء منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وانطلاق اموسم الجديد للعودة من جديد لحصد البطولات.

إدارة ليفربول تسعى لفرض الاستقرار داخل الفريق

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزي للخروج من كبوة النتائج السلبية التي حلت على الفريق الموسم الماضي وخسارة لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا على الرغم من الوصول للمباراة النهائية أمام ريال مدريد في التشامبيونزليج والمنافسة الشرسة مع مانشستر سيتي حتى آخر جولة بالبريميرليج.

ومن أجل فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق، تحاول إدارة ليفربول في تجديد عقود اللاعبين من أجل تأمينهم من العروض الخارجية التي تنهال عليهم في الفترة الماضية وهو ما نجحت فيه بالفعل إدارة الريدز مع النجم المصري محمد صلاح وقامت بتجديد عقده مؤخرا.

ديجو جوتا

ليفربول يعلن تجديد عقد ديجو جوتا

وأعلن نادي ليفربول اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مهاجم الفريق ديجو جوتا مهاجم الريدز حتى عام 2027 في محاولة من الإدارة لتأمين اللاعب من العروض الخارجية.

ويأتي ذلك التجديد بعد الثقة الكبيرة التي حظى بها اللاعب من جانب مديره الفني في الفريق يورجن كلوب والذي أصبح يعتمد عليه بشكل شبه أساسي على حساب باقي مهاجمي الفريق وعلى رأسهم البرازيلي روبترو فيرمينو والذي أصبح قريبا جدا من الرحيل عن صفوف ليفربول.

وكان قد شارك جوتا خلال الموسم الماضي مع ليفربول في 55 مباراة مختلفة، نجح خلالهم في إحراز 21 هدفا وصنع 8 آخرين.