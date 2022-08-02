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تربية البصرة تقرر استمرار الامتحانات في أيام العطل

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بغداد - ياسين صفوان - قررت مديرية تربية محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، تمرار الامتحانات العامة للسادس الإعدادي خلال أيام تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تقرر استمرار الامتحانات العامة للسادس الإعدادي خلال أيام تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة (الخميس والأحد والإثنين المقبلة) على وفق الجدول المعلن". وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لثلاثة أيام (الخميس والأحد والإثنين) المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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