القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تنفذان تدريبا بحريًا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي.

تدريب شهد اشتراك الفرقاطة المصرية "المعز" والسفينة الحربية اليونانية (HS IKARIA SZEF)، ضمن خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.

القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي



ووفقا للمتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبدالحافظ فإن التدريب تضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك.

وشهد جانب من التدريب قيام قوة مشتركة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك.

إضافة إلى التدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات (اللاسلكية والمنظورة).

ويساهم التدريب في تبادل الخبرات المشتركة بين القوات البحرية المصرية واليونانية والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، بما يساهم بشكلٍ فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.



يذكر أن قناة السويس سجلت خلال يوليو/تموز الماضي، إيرادات أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.

وحققت قناة السويس المصرية أعلى إيرادات سنوية في تاريخها، حيث وصلت إلى 7 مليارات دولار، خلال العام المالي 2021/ 2022.



أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو/تموز 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125.1 مليون طن، ما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.



وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو/تموز 2022 شهدت عبور 2103 سفن من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو/تموز من العام الماضي بفارق 433 سفينة بنسبة زيادة قدرها 25.9 %، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو/تموز من العام الماضي بفارق 19.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 18.2%.



وأضاف الفريق ربيع أن عائدات قناة السويس خلال شهر يوليو/تموز من العام الميلادي 2022 سجلت 704 ملايين دولار مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو/تموز من العام الماضي بفارق 172.2 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 32.4%.

وأشار رئيس الهيئة إلى ما رصدته التقارير الملاحية خلال شهر يوليو/تموز 2022 من طفرة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد ناقلات البترول بنسبة 60.2 % لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات البترول على الإطلاق قدره 153 مليون دولار، كما زادت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 31 % لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال على مدار تاريخ القناة قدره 52 مليون دولار، فيما زادت سفن الصب بنسبة 21 % محققة أعلى إيراد شهري لسفن الصب في تاريخ القناة قدره 121 مليون دولار، كما زادت معدلات عبور سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 8.8 % محققة ثاني أعلى إيراد شهري لها قدره 314 مليون دولار.

جدير بالإشارة، أن إحصائيات الملاحة خلال شهر يوليو/تموز كانت قد سجلت يوم 29 يوليو/تموز الماضي أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة وثاني أعلى حمولة صافية يومية في تاريخ القناة حيث عبرت قناة السويس في ذلك اليوم 85 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية يومية قدرها 5.6 مليون طن، محققة أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة قدره 31.8 مليون دولار.