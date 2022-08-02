شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء الصومالي يعلن عن أسماء أعضاء حكومته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الثلاثاء، عن أسماء أعضاء حكومته الجديدة، في حفل بمقديشو.

رئيس الوزراء الصومالي يعلن عن أسماء أعضاء حكومته الجديدة

ودعا بري البرلمان الصومالي إلى إعطاء الثقة لأعضاء حكومته، الذين بلغ عددهم 25 وزيرا، بينهم ثلاث سيدات.



ونوه رئيس الوزراء إلى أن أعضاء حكومته يتمتعون بالخبرة والكفاءة، متعهدا بالعمل على مبدأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "صوماليون في اتفاق وعلى اتفاق مع العالم".

وأضاف أن الصومال تمر بمرحلة صعبة يعاني فيها من الإرهاب والجفاف، وأن حكومته قادرة على إنقاذ البلاد من هذا الوضع.

أعلن رئيس ولاية هيرشبيلى في الصومال، علي غودلاوي، الإثنين، تشكيل مجلس الوزراء المحلي.

وفق مرسوم التعيين الصادر من مكتبه يتألف مجلس الوزراء من 27 وزيرا، و27 نائب وزير، و27 وزير دولة بمجموع 81 عضوا.



وشهدت تشكيلة الحكومة المحلية لولاية هيرشبيلى حضورا خجولا للمرأة بـ6 حقائب توزعت بواقع حقيبتين وزاريتين، ونائبتين، ووزيرتي دولة، فيما سيطرت الوجوه الشبابية على المشهد.

وفق النظام المحلي، سيتم طرح التشكيلة أمام البرلمان المحلي في عاصمة الولاية مدينة جوهر خلال شهر لنيل الثقة.



ويأتي تعيين مجلس وزراء ولاية هيرشبيلى بعد تأخر استمر نحو عامين من انتخاب رئيس الولاية علي غودلاوي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني،2020 وذلك بسبب تحديات سياسية رافقت الانتخابات التشريعية والرئاسية على المستوى الفيدرالي وعوائق بشأن مسار المصالحة المحلية للولاية.

وتعد ولاية هيرشبيلى من أحدث الولايات الفيدرالية في الصومال، وتم تأسيسها في عام 2016، وتتكون من محافظتين هما هيران (وسط) وشبيلي الوسطى جنوب البلاد.



يذكر أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قال في وقت سابق إن الصومال يمر رسميًا بمجاعة.

وأعلن الرئيس شيخ محمود الإبلاغ عن العديد من الوفيات المرتبطة بالجوع في البلاد.



وأضاف في تسجيل مصور نشره القصر الرئاسي، أن البلاد الآن في قبضة المجاعة، داعيا إلى استجابة محلية ودولية سريعة.

ووفقًا للأمم المتحدة، يواجه أكثر من سبعة ملايين صومالي نقصًا حادًا في الغذاء مع ما يقرب من نصف مليون يحدقون في مجاعة.

ويؤكد اعتراف الرئيس التأثير المدمر للجفاف على الصوماليين.

وتقول وكالات إنسانية إن الصومال يمر بأربعة مواسم متتالية من الجفاف مما يؤدي إلى توقف إنتاج الغذاء.

وعانى الصومال من تجربة مجاعة قاتلة في عام 2011 أودت بحياة أكثر من 250 ألف شخص معظمهم من الأطفال.



كما قتل 8 من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية في وقت سابق في عملية أمنية نفذها الجيش الصومالي بمحافظة باي جنوبي البلاد.

ونقل إعلام رسمي عن قيادي عسكري صومالي قوله إن 8 من حركة الشباب، بينهم مسؤول العمليات للتنظيم، قتلوا في عملية أمنية للجيش ببلدة توسويني التابعة لمديرية بردالي بالمحافظة.

وأضاف المسؤول العسكري أنه تم تحرير البلدة من الإرهابيين، مشيرا إلى أن العملية تم تخطيطها مسبقا عقب ورود معلومات استخباراتية بوجودهم قبل شن العملية.

وتعهد المسؤول العسكري باستمرار العمليات حتى تطهير المنطقة بأسرها من الإرهابيين.

وتأتي العمليات العسكرية للجيش بعد تنفيذ مليشيات الشباب، الأسبوع الماضي، سلسلة هجمات إرهابية وتفجيرات دامية في مدن متفرقة.

ومؤخرا، استهدف تفجير انتحاري وزير العدل في ولاية "جنوب غرب" الصومال عقب أدائه صلاة الجمعة.

ووفق إعلام حكومي، قُتل وزير العدل بولاية جنوب غرب الصومال حسن إبراهيم في تفجير إرهابي استهدفه عقب خروج المصلين من صلاة الجمعة في مسجد بمدينة بيدوا على بعد 245 كم غربي مقديشو.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التفحير أسفر أيضا عن إصابة نحو 10 أشخاص آخرين.

يذكر ان حمزة عبدي بري عين رئيسا للوزراء في 15 من يونيو/ حزيران الماضي، واستغرق في استشارات تشكيل الحكومة نحو 48 يوما.