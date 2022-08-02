شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية "النواب" تطالب بتنفيذ مقترحات "الرقابة المالية" لتنشيط البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من مختلف الأجهزة المختصة، الإسراع فى تنفيذ مقترحات الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط سوق الأوراق المالية وفى مقدمتها زيادة جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة والإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة معلنا اتفاقه التام مع تأكيد " عمران " بأن كل الدراسات الأكاديمية تظهر وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح وأن نتائج الدراسات اظهرت أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز سوق المال ويعزز من السيولة به.

وأعرب "عبد الحميد" عن ثقته التامة فى أن الحوار المجتمعي الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع المقبلة (2022-2026) سيكون له اثاره الايجابية والكبيرة على الاقتصاد الوطنى خاصة فى ضوء الاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بهذا الملف مشيداً بتأكيد الدكتور محمد عمران على ضرورة زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة خاصة أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار.

كما أعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع رؤية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والتى اشار فيها الى ضرورة تشجيع الاستثمار المؤسسي والذي يشكل أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة، حيث يلعب الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوراق المالية وهو ما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام مثمنا ما تم الاتفاق على تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين في سوق الأوراق المالية بما يسمح بزيادة حجم هذه الاستثمارات ومنح سهولة ويسر في السياسة الاستثمارية.