شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخطط لحماية مهاجم الفريق من العروض الأوروبية فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أشارت صحفية "تليجراف " الإنجليزية أن نادي ليفربول بدأ بالفعل محادثاته من أجل تجديد تعاقده مع مهاجم الفريق البرتغالي ديوجو جوتا، يأتي ذلك بعد المستوي الرائع الذي قدمه اللاعب مع الفريق الإنجليزي خلال مجريات الموسم المنقضي.

وواصلت الصحيفة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف المفاوضات مع اللاعب من أجل سرعة إنهاء تجديد العقود، وقطع كل الطرق أمام الأندية الراغبة فى ضم اللاعب بعد إنتهاء عقده.

ووفقا للأنباء الصادرة من داخل "الريدز "أن الفترة القادمة ستكون مبشرة فى التفاوض مع اللاعب حول عقده الجديد، والذي من المتوقع أن يكون لمدة 4مواسم قادمة، بداية من الموسم المقبل لينتهي فى صيف 2027.



كيف يفكر اللاعب فى مستقبله مع ليفربول

وأكد اللاعب أنه سعيد بالتواجد داخل جدران الفريق الإنجليزي فى الفترة الحالية، لا سيما بعد حالة الحب التي لقيها اللاعب منذ إنضمامه للفريق فى موسم 2020، وأن الجميع تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب يساعد الآخر على التأقلم مع منظومة الفريق.

ويخشي اللاعب من التسرع فى تجديد تعاقده مع الفريق رغم كونه يريد الإستمرار، ولكن فى الوقت نفسه لا يعلم إلى أي مدي سيتم الإعتماد عليه من قبل المدرب الألماني، حيث أن الفريق يضم فى نفس مركزه البرازيلي روبرتو فيرمينو، إضافة إلى تعاقد الفريق مع المهاجم الأورجواني داروين نونيز.



موقف يورجن كلوب من الإعتماد على اللاعب

ويظن الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق أن اللاعب سيكون له دور فعال مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وأن الفرق الكبيرة تبحث دائمًا على توفير البديل وتأمين المراكز الهجومية بأكثر من لاعب، نظرًا لكثرة البطولات والتحديات التي تواجه الفريق مع إنطلاقة كل موسم.

وأضاف أن تجديد الدوافع والطموح أمر مهم للغاية فى عالم كرة القدم، حتي يظهر كل لاعب أفضل ما لديه، الأمر الذي يعود بالإستفادة على منظومة الفريق ككل فى نهاية المطاف، مشيرًا فى الوقت ذاته أن جوتا أحد أعمدة الفريق الأساسية.