السعودية ترحب بإعلان مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري.

وقالت الخارجية السعودية إن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قُتل على إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكدت حكومة المملكة أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.