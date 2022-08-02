تايوان «مصممة» على الدفاع عن نفسها في وجه تهديدات الصين

02 أغسطس , 2022
مشهد عام جنوب الصين (أ ف ب).
أكدت وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء أنها «مصممة وقادرة وواثقة» من أنه بإمكانها حماية الجزيرة من تهديدات الصين المتزايدة على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وأكدت الوزارة في بيان «نعد بعناية مخططات عدة وستنشر القوات المناسبة للرد على التهديد الذي يشكله العدو».
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