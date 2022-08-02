شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالة الأنباء الكويتية، "كونا"، اليوم الثلاثاء، إن مرسوما أميريا صدر بحل مجلس الأمة.

حل مجلس الأمة (البرلمان) يأتي بعد قليل من تأدية الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية، أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قوله: "هذه المرحلة الهامة تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد".

وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشكلات المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية.



وأمس الإثنين تم الإعلان عن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، التي شملت 12 وزيرا، نال أغلبهم الثقة من جديد، حيث كانوا أعضاء في الحكومة السابقة، فيما أسندت إلى بعضهم مناصب إضافية.

أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال ولي العهد الكويتي، إن "الحكومة الجديدة أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها".



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قوله: "هذه المرحلة الهامة تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد".

وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية.

والإثنين تم الإعلان عن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، والتي شملت 12 وزيرا، نال أغلبهم الثقة من جديد، حيث كانوا أعضاء في الحكومة السابقة، فيما أسندت إلى بعضهم مناصب إضافية.

وفيما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة بالكويت:

الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح- نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة.

محمد عبداللطيف الفارس- نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفطـ، وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

عيسى أحمد الكندري- وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح- وزير الخارجية.

رنا عبدالله الفارس- وزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عبد الرحمن بداح المطيري- وزير الإعلام والثقافة، وزير دولة لشؤون الشباب،

المستشار جمال هاضل سالم الجالوي - وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

خالد مهوس سليمان السعيد - وزير الصحة.

عبدالوهاب محمد الرشيد - وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

علي حسين علي الموسى - وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

فهد مطلق نصار الشريعان - وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

تحل، الثلاثاء، الذكرى 32 لغزو الكويت 2 أغسطس/آب 1990، فيما يستلهم الكويتيون والعالم منها دروسا خالدة حول أهمية التكاتف والتضامن.

ذكرى هذا العام تحل غداة تشكيل حكومة جديدة، برئاسة أحمد النجل الأكبر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في مرحلة هامة ومليئة بالتحديات في تاريخ الكويت، حيث يرتقب خلال الفترة القادمة صدور مرسوم بحل مجلس الأمة.



وتعد الحكومة الكويتية الجديدة والتي تتألف من 12 وزيرا هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

ويستذكر الكويتيون، في ذكرى الغزو، الإدارة الحكيمة لقيادة البلاد التي ناضلت حتى إتمام التحرير، وسط التفاف شعبي حول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذين يقودون البلاد في الفترة الحالية لتجاوز التحديات والنهوض بالمستقبل.

أيضا تحل الذكرى هذا العام بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول.

واعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في تغريدة على موقع "تويتر" إن "الإعلان عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري بالتزامن مع ذكرى غزو الكويت في الثاني من أغسطس/آب فرصة للمنطقة للتأمل والتفكير في عبثية التطرف والإرهاب والمغامرات العسكرية المتهورة وكيف مزق كل ذلك نسيجها".

وبين أن "الدروس والعبر حاضرة والأمل معقود على دول المنطقة معًا لضمان الأمن والتنمية المشتركة".

أيضا تحل الذكرى هذا العام في وقت يعاني العالم من تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، وسط جهود حثيثة للدفع بحل للأزمة، يستند إلى قواعد القانون الدولي، التي تقضي باحترام سيادة الدول، ولميثاق الأمم المتحدة كأساس للحوار، الأمر الذي يؤكد أهمية دعم الأمن والاستقرار الدوليين.

كذلك يستذكر الكويتيون في مثل هذا اليوم أهمية تحقيق التضامن الخليجي والعربي، حيث كان هناك دور خليجي عربي بارز في دعم ومساندة الكويت لتحقيق التحرير.

كذلك من الدروس المستفادة من تلك الذكرى أهمية إعلاء قيم التسامح من أجل النهوض بالمستقبل، وهو ما ظهر في محاولة طي صفحة الماضي ومد يد التعاون مع العراق.

وارتكزت سياسة الكويت الخارجية تجاه العراق عبر التعامل مع شعبه بأنه كان مغلوبا على أمره وهو ضحية للنظام الحاكم وقتها.