شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. هجوم إلكتروني خارجي يستهدف الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي التايواني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهدف هجوم إلكتروني خارجي، الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي التايواني.

هجوم سيبراني أكده مصدر مطلع لـ "رويترز"، اليوم الثلاثاء، موضحا أنه "كان معطلًا في وقت ما".



وقال المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة في تايوان أعيد تشغيله بعد فترة وجيزة.

ويتزامن هذا الهجوم من زيارة مرتقبة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وأغضبت الصين.

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الثلاثاء، رفع مستوى الإنذار القتالي اعتبارًا من اليوم حتى الخميس المقبل.

وكان الجيش الأمريكي حرك عددا من حاملات الطائرات والطائرات الضخمة بالقرب من تايوان قبل زيارة نانسي بيلوسي للجزيرة.



وعارض الجيش الأمريكي في البداية زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لكنه شرع في إنشاء منطقة عازلة لطائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، حال قررت المضي قدمًا في الزيارة المثيرة للجدل، وفقا لمجلة "نيكي آسيا" اليابانية.

وأكدت بيلوسي، في 31 يوليو/ تموز، زيارتها إلى سنغافورة وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، لكنها لم تأت على ذكر زيارة في خط سير الرحلة الرسمي.



ويرافق بيلوسي وفد صغير من نواب الكونجرس، بينهم جريجوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك)، رئيس الشؤون الخارجية لمجلس النواب، إلى دول المحيط الهادئ.

وينتاب مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية القلق من تفسير الصين وصول وفد الكونجرس إلى تايوان برفقة طائرة عسكرية.

هو شيجين، كاتب الرأي في صحيفة في "جلوبال تايمز" الصينية الرسمية، صعد من نبرة الخطاب يوم الجمعة الماضي، قائلا إن الجيش الصيني قد يسقط طائرة بيلوسي.

وكتب هو شيجين، على تويتر: "إذا رافقت طائرات مقاتلة أمريكية طائرة بيلوسي إلى تايوان، فهذا غزو. ويحق لجيش التحرير الشعبي إبعاد طائرة بيلوسي والطائرات المقاتلة الأمريكية بالقوة، بما في ذلك إطلاق طلقات تحذيرية والقيام بحركات إعاقة تكتيكية. وفي حال لم ينجح ذلك فليس هناك سوى بإطلاق النار عليها".

وفي تغريدة ساخرة، تساءل هو شيجين "أين بيلوسي الآن؟ لا أحد يعرف؟، مضيفا:" قال البعض إنها ستذهب إلى تايوان عن طريق الغواصة بدلًا من الطائرة، وقال آخرون إنها تسللت إلى تايوان متخفية في هيئة شخص آخر. هل هذا ما حدث؟ ".

وتشمل الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريجان، التي عادت إلى بحر الصين الجنوبي بعد زيارة إلى سنغافورة الأسبوع الماضي، والسفينة الهجومية البرمائية يو إس إس طرابلس، بالقرب من أوكيناوا، والسفينة الهجومية البرمائية يو إس إس أمريكا، والتي تتمركز في ساسيبو باليابان.

علاوة على ذلك، يتمركز في المحيط الهادئ حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، وحاملة المروحيات يو إس إس إسيكس و36 سفينة حربية أخرى بالإضافة إلى ثلاث غواصات في هاواي تشارك في تدريبات ريم أوف باسيفيك، التي ستنتهي يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، تُظهر مواقع تتبع الرحلات أن طائرتين مقاتلتين إتش سي-130 جي وصلت إلى أوكيناوا من أنكوريج. ورافقها عدة طائرات من طراز كي سي-135 للتزود بالوقود في الجو.

تخطط نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، للقاء رئيسة تايوان تساي إنغ ون يوم الأربعاء، في زيارة كتم الأنفاس نتيجة المخاطر الأمنية.

وذكرت صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة إن بيلوسي ستلتقي تساي في تايبيه في إطار زيارة موسعة لآسيا بدأت في سنغافورة يوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى بيلوسي لم تُدرج تايوان في خط الزيارة الرسمي بسبب المخاوف الأمنية، لكنها ستكون أول رئيسة لمجلس النواب تزور تايوان منذ 25 عامًا.

وذكرت الصحيفة أنه الرئيس جو بايدن بعث كبار المسؤولين في الإدارة، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، لتوضيح المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بيلوسي، لكن المصادر قالت إنها قررت المضي قدمًا في الرحلة التاريخية، وسط تشجيع من عدد كبير من النواب الجمهوريين، وعدد قليل من الديمقراطيين، مؤكدين أن أي قرار بالتأجيل أو الإلغاء سيكون بمثابة استسلام للصين.



لكن البيت الأبيض يشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى اندلاع أزمة عبر مضيق تايوان، حيث تصاعدت التوترات خلال العام الماضي.

وتعارض بكين جميع الزيارات التي يقوم بها نواب الكونجرس الأمريكي إلى تايوان، التي تؤكد أحقيتها الكاملة في تايوان.