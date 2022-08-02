شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نانسي بيلوسي تصدر بيانا بشأن مقتل أيمن الظواهري.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيانا بشأن مقتل زعيم القاعدة، أيمن الظواهري.

نانسي بيلوسي تصدر بيانا بشأن مقتل أيمن الظواهري.. ماذا قالت؟

وفي بيانها، قالت بيلوسي: "أعلن الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة، بتوجيه منه، قتلت أيمن الظواهري.. قيادي بارز في القاعدة وعدو لأمريكا وأحد العقول المدبرة لهجمات 11 سبتمبر..يجب الثناء على الرئيس لقيادته القوية للحفاظ على سلامة الأمريكيين وتحقيق العدالة لهذا الإرهابي الحقير".

وأضافت بيلوسي: ""في ظل حكم الرئيس بايدن والعديد من المتخصصين في الأمن القومي في أمتنا، تظل قدرات مكافحة الإرهاب الأمريكية منقطعة النظير، ولا يزال تصميم أمتنا على ملاحقة الإرهابيين الذين يهددون عائلاتنا صارما".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إن "الظواهري كان مسؤولًا عن مقتل العديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة"، مضيفا أن "العدالة تحققت بعد مقتله".



وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة مستمرة في تعقب وقتل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم".

وأوضح أن "الظواهري كان يختبئ مع أفراد مع عائلته في كابول، لكن لا أحد من عائلته أصيب في الضربة، ولم يقع ضحايا مدنيين".



وأشار بايدن، إلى أن "عملية استهداف الظواهري خُططت بدقة لتقليل الأضرار الجانبية ولعدم سقوط ضحايا مدنيين"، لافتا إلى أنه "وافق عليها قبل أسبوع".



وشدد الرئيس الأمريكي على أن "الولايات المتحدة لن تسمح أبدًا بأن تكون أفغانستان ملاذًا للإرهابيين".

وأكد الرئيس جو بايدن أنه يأمل أن يساعد مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر على "طي الصفحة".

وتوجه بايدن في خطابه إلى أقارب الضحايا قائلا: "آمل أن يسمح لهم هذا الإجراء الحاسم بطي الصفحة"، على هذه الهجمات التي خطط لها تنظيم القاعدة وزعيمه حينها أسامة بن لادن الذي خلفه الظواهري.

رحبت السعودية، الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن "أيمن الظواهري، يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنون سعوديون".



وأكدت السعودية "أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها".

وأهابت السعودية "بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إن "الظواهري كان مسؤولًا عن مقتل العديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة"، مضيفا أن "العدالة تحققت بعد مقتله".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة مستمرة في تعقب وقتل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم".

وأوضح أن "الظواهري كان يختبئ مع أفراد مع عائلته في كابول، لكن لا أحد من عائلته أصيب في الضربة، ولم يقع ضحايا مدنيين".

وأشار بايدن إلى أن "عملية استهداف الظواهري خُططت بدقة لتقليل الأضرار الجانبية ولعدم سقوط ضحايا مدنيين"، لافتا إلى أنه "وافق عليها قبل أسبوع".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "الولايات المتحدة لن تسمح أبدًا بأن تكون أفغانستان ملاذًا للإرهابيين".

قبل أسبوع قطع هدوء منطقة شربور وسط كابول، صوت دوي انفجار، سببه صاروخ من طائرة أمريكية مسيرة، لكن أحدا في أفغانستان لم يتبين جلية الخبر.



لكن يوم الإثنين، كان الوقت الذي اختارته السلطات الأمريكية لإعلان أن عملية استهدفت هدفا مهما في العاصمة الأفغانية، مفسحة المجال للرئيس جو بايدن، ليزف خبر القضاء على الإرهابي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة منتصف ليل نفس اليوم.

وقتل الظواهري في منزل يقع بمنطقة شربور وسط كابول، في غارة بطائرة مسيرة نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" في كابول بعطلة نهاية الأسبوع.

وخلال خطاب متلفز من شرفة البيت الأبيض، أعلن بايدن مقتل الظواهري، قائلًا إن "العدالة تحققت، ولم يعد هذا الزعيم الإرهابي موجودا".

وجذبت منطقة شربور الأنظار إليها، ونشرت وكالات أنباء دولية صورا منها صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان مقتل الظواهري، لتسلط الضوء على حي راقٍ وسط كابول، سيكون موضع اهتمام لفترة.

وأظهرت الصور وجود حواجز ومتاريس أمنية، ومركبات عسكرية أفغانية تتجول في المنطقة، مع حركة مرور طبيعية للأشخاص والسيارات المدنية.

وقد جرى تحويل هذه المنطقة، التي كانت مملوكة منذ فترة طويلة لوزارة الدفاع الأفغانية، إلى منطقة سكنية خاصة توجد بها منازل كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث يمتلك كبار المسؤولين الأفغان والأثرياء قصورا هناك.