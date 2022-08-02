شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة النواب: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ29.1 مليار دولار دعم كبير للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مايو 2022 إلى نحو 29.1 مليار دولار، بمعدل زيادة 2.1% على أساس سنوى، مقابل نحو 28.5 مليار دولار مقارنة بالفترة من يوليو 2020 إلى مايو 2021 بمثابة دعم كبير للاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الصعبة فى ظل الأزمة المالية العالمية موجهاً كل التحية والتقدير لجميع ابناء مصر بمختلف دول العالم على دورهم الوطنى فى دعم الدولة المصرية.

وأكد "الوحش" أن المصريين بالخارج تعددت أدوارهم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأصبح لمصر أكثر من 10 ملايين سفيراً بمختلف دول العالم يقدمون جميع أنواع الدعم السياسى والاقتصادى والصناعى والطبى لمصر وشعبها العظيم مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك مشاركاتهم الناجحة فى جميع المبادرات التى اطلقها الرئيس السيسى فى مختلف المجالات وايضاً حرصهم الكبير على المشاركة فى جميع الفعاليات والمؤتمرات المهمة التى تنظمها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبتنفيذ رفيع المستوى من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والتى حققت نجاحات كبيرة داخل هذه الوزارة التى أعادها إلى الرئيس السيسى لمصر بعد القرار الخاطئ وغير المدروس بإلغائها لعدة سنوات.

وقال الدكتور محمد الوحش إن وزارة الهجرة والمصريين بالخارج أصبحت واحدة من أهم الوزارات والمؤسسات بالدولة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها جميع أبناء مصر بمختلف دول العالم لصالح الدولة المصرية والاقتصاد الوطني معرباً عن ثقته التامة فى استمرار المصريين بالخارج فى دورهم الوطنى لدعم مصر واستمرار تحقيق نجاحاتهم فى إفشال وإفساد جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التى تواجه مصر.

ويقترح الدكتور محمد الوحش على السفيرة نبيلة مكرم التفكير جدياً فى عقد مؤتمر طبى كبير وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس يشارك فيها كبار الاطباء المصريين بمختلف دول العالم بهدف نقل تجاربهم الطبية الناجحة داخل مصر حتى يستفيد القطاع الصحى المصرى من خبراتهم الصحية العالمية داخل مختلف المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة أو القطاع الخاص مشيراً الى ضرورة أن يكون هذا المؤتمر مختلف القضايا المتعلقة بقطاع الصحة سواء مايتعلق بالمجال الطبى او الادوية والمستلزمات الطبية وغيرها من القضايا الطبية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى كان قد اشار الى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر مايو 2022، نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021، وسجلت خلال شهر إبريل 2022 نحو 3.1 مليار دولار، بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوى، مقابل نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بشهر إبريل 2021، فى حين تراجعت بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق مباشرة- مارس 2022- الذى سجلت خلاله 3.3 مليار دولار.

وأضاف أنه بذلك ترتفع بمعدل 7.7% على أساس سنوى خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022- يناير حتى إبريل- لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار، مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام 2021.