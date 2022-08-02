شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الرئيس السيسى حرك المياه الراكدة فى ملف الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية تتحرك بشكل أكثر جدية في ملف الصناعة حاليا موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار اليومين الماضيين وتوجيهاته بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى "مدينة الرخام والجرانيت سيكون لها أثر إيجابى للغاية "، فإلى جانب التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، فهو تحول نحو الصناعة واستغلال ثروات مصر بشكل يمكنها من التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مصنع منتجات الألبان الجديد ببرج العرب، سيقام على مسطح 40 ألف متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من الأجبان سنوياً، كما أنه يساعد فى سد الفجوة الاستيرادية، وكذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية.

وقال الجندى، أن إنشاء مجمع صناعى لإنتاج "البولى إيثيلين"، لسد احتياجات السوق المحلى من المكونات الصناعية التى تدخل فى عملية التنمية والإنتاج فى العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد، أمر سيساعد كثيرا في توفير العملة الصعبة إلى جانب أنه يساهم فى إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة فى العديد من القطاعات، كقطاع التحول الرقمى من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من كابلات، إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائى السريع والمونوريل، كما أنه سيوفر حوالى 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية فى مبادرة "حياة كريمة" عوضاً عن استيرادها من الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن المجمع الجديد يتكون من من 6 مصانع رئيسية فى مختلف القطاعات الخاصة بمشتقات "البولى إيثيلين"، وسيضم 30 خط إنتاج لـ1000 منتج مختلف، مما سيسهم فى توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد، كما أنه سيكون مطابقاً للمواصفات الأوروبية وسيتم اعتماد منتجاته دولياً، بما يفتح آفاق التصدير، خاصةً للدول الأفريقية التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، لاسيما دول الكوميسا، وسيحتوى أيضا على قطاع خاص بالتدريب والتعليم الفني، إلى جانب أنه سيتم إنشاؤه فى منطقة الصعيد، ومن ثم سيوفر آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد.