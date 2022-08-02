عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: الحوار جزء من مهمة وطنية لتطوير الرؤية المصرية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك فروق كثيرة بين الحوار الوطنى فى مصر والحوار الوطنى الذى يتم الدعوة له فى أكثر من دولة فى المنطقة العربية أو دول الجوار.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال برنامج كلام فى السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار جزء من مهمة وطنية لتطوير الرؤية المصرية التى بدأت فى 2014.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن فلسفة الحوار الوطنى فى مصر مختلفة بشكل كامل عن الحوارات المنظمة حولنا بالمنطقة، مشيرا إلى أن مختلف القوى السياسية المشاركة فى الحوار تتفق على مرجعية وطنية واحدة.