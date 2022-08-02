شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعتبر جريمة تبديد منقولات الزوجية مخلة بالشرف؟ اعرف الرد نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع برلمانى المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القانون حريص على سمعة أولادك.. هل تعتبر جريمة تبديد منقولات الزوجية مخلة بالشرف؟"، استعرض خلاله تباين آراء الفقهاء والأحكام القضائية في حجم الجرم، ومتى تصلح سندًا لإنهاء خدمة موظف؟، وكيف اعتبر المشرع الجُرم بين "خيانة الأمانة" و"الاختلاس"؟، وإليكم التفاصيل كاملة:

القانون حريص على سمعة أولادك هل تعتبر جريمة تبديد منقولات الزوجية "مخلة بالشرف"؟.. ومتى تصلح سندًا لإنهاء خدمة موظف؟.. قانون العقوبات وصف الجُرم بين "خيانة الأمانة" و"الاختلاس".. والأحكام تباينت في حجم الجرم



