شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام غير مسبوقة فى استثمارات قطاع المياه والصرف الصحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ حجم الاستثمارات الكلية لقطاع الإسكان وخدمات الـمياه والصرف الصحي بخطة التنمية الاقتصادية لعام 22/2023 يقدر بحوالي 294 مِليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ مِن الـمُبادرات والمشروعات، منها 33 مليار جنيه لأغراض التشييد والبناء، ونحو 26 مليار جنيه لمشروعات الـمياه، (بنسبة زيادة 23%)، ونَحْو 77 مليار جنيه لـمشروعات الصرف الصحى.

وبحسب خطة التنمية الاقتصادية المقدمة من قبل الحكومة لمجلس النواب، خَصَّ وَزَارَة الْإِسْكَان والـمَرَافِق والـمُجتَمَعَات العُمرانيّة نَحْو 168 مِليار جُنَيْه، مِنْهَا 64.9 مليار للجهاز الحكومي، و103 مليار للهيئات الاقْتِصَادِيَّة الْعَامَّة.

ومن أهم الـمشروعات الـمطروحة بالخِطَّة الآتي: تِوفِير نَحْو 306 آلاف وِحْدَة سكنيّة ضِمن الـمشروع القَوْمِيّ لِلْإِسْكَان، تَطوير أكثر من 15 ألف فدان مِن الـمناطِق غَيْر الـمُخطّطة، تضُم 1.52 مليون وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا حَوَالَي 6 مِلْيُون مُواطِن، إلى جانب زِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات الـمِياه بِنَحْو 1.4 مليون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ نَحْو 64 مشروعًا لِلْمِيَاه، لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99.5٪ عَلى الـمُستوى العام للجمهوريّة، علاوة على زِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحي بِنَحْو 1.4 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 60 مشروعًا لِلصَّرْف الصحي، بالإضافة إلى تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحي بالقُرى، بتَنْفِيذ نَحْو 180 مَشروعًا بالقُرى، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى ما يربو على 68٪ على مُستوى الجمهوريّة.