شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصمت كل مبروك عطية؟ القانون يواجه العابثين بالقضايا الحساسة.. عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع " برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " متى يصمت كل مبروك عطية؟.. القانون يواجه العابثين بالقضايا الحساسة"، استعرض خلاله كيفية تصدى المشرع لجريمة ازدراء الأديان من خلال قانوني العقوبات وتقنية المعلومات لمواجهة الجريمة، وعقوبات تصل لـ 5 سنوات حبس و100 ألف جنيه غرامة، وإليكم التفاصيل كاملة:

متى يصمت كل مبروك عطية؟.. القانون يواجه العابثين بالقضايا الحساسة.. المشرع وضع قانوني العقوبات وتقنية المعلومات لمواجهة الجريمة.. والعقوبة تصل لـ 5 سنوات حبس و100 ألف جنيه غرامة



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