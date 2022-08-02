859 طلب خدمى واستخدام 101 أدوات رقابية حصاد نشاط النائب عمرو درويش بالبرلمان

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القاهرة - سامية سيد - شهد دورالانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 101 أدوات رقابية من بينهم طلب المناقشة العامة حول الموافقة على اعتماد تكليف دفعات الصيدلة

- المشاركة في 53 جلسة عامة

- 405 ظهور إعلامى

- المشاركة في 53 ندوة وفعالية

- 136 حضور باللجان النوعية

- 307 زيارة من بينهم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والزيارة التفقدية لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى بالقليوبية

- 40 كلمة داخل الجلسة من بينهم البيان العاجل حول سياسة الحكومة تجاه التعامل مع الملفات العاجلة التي تمس المواطنين كملفات التصالح والاشتراطات البنائية

- 859 طلب خدمى من بينهم الموافقة على بدء الدراسة الخاصة باعتماد انشاء كوبرى علوى للربط بين محافظة القليوبية والمنوفية