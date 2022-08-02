اخبار العالم

تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل.. اعرف أهداف قانون العمل الجديد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل.. اعرف أهداف قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أهم التشريعات التي أقرها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قانون العمل الجديد والذى حظي بمناقشات واسعة للغاية، ويستهدف القانون تحقيق عدد من الأهداف، وهى كالتالى:

 

1- معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العمليةالإنتاجية.

 

2- تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

 

3- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

 

4- وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.

 

5- مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

 

6- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.

 

7- وضع نظام قضائی متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

 

8- التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.

 

9- معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر.

 

10- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليها.

 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا