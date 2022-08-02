شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "النواب": المجلس ترجمة حقيقية لتمكين الشباب والمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس النواب يعد ترجمة حقيقية لتمكين المرأة والشباب وإعداد الكوادر السياسية، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بدعم الشباب وتأهيلهم وتمكينهم وما شهدته الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تمكين للشباب وتوليهم مواقع ومناصب قيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال خلال لقاء الأمين العام لمجلس النواب اليوم، مع مجموعة من متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال المستشار أحمد مناع، إن عدد السيدات في مجلس النواب 164 نائبة بنسبة 28%، وإن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى كل جلسة يشيد بدور المرأة والشباب فى العمل البرلماني، وأن بينهم كوادر عديدة، ويبذلون جهودا كبيرة.

وتابع الأمين العام للمجلس: "الشباب تحت سن الأربعين عددهم فى المجلس 123 وهو عدد كبير جداً، ويتميزوا بالوعي والدقة وكوادر متميزة وله مساهمات متميزة فى العمل البرلماني".

ووجه الأمين العام كلمة لمتدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة: "إن شاء الله تكونوا نواة لقيادات وكوادر فى كل مؤسسات الدولة ونرى البعض منكم فى جلسات مجلس النواب مستقبلا ونراكم كوادر وقيادات فى مختلف مؤسسات الدولة، فالشباب هم أساس بناء الدولة والنهوض بها".

وتابع "مناع": "العالم يشهد تغيرات كبيرة جداً ونواجه ظروف صعبة وهناك تحديات تواجهها الدولة ومهم أن يكون لديكم وعي ويكون لكم دور في التصدي للشائعات ومواجهتها، ولذلك للوعي أهمية كبيرة".

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" القائمة على دعم الشباب وتزويدهم بالخبرات المعرفية، وكذلك اطلاعهم على اسلوب العمل داخل مؤسسات الدولة وطرق إدارتها.