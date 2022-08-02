شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الأنشطة البرلمانية للنائب أحمد مقلد فى دور الانعقاد الثانى لـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 12 أداة رقابية بينها مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

- المشاركة في 51 جلسة عامة.

- المشاركة في 2 ندوات وفعاليات.

- 33 حضور باللجان النوعية.

- 2 زيارة من بينها اجتماع مع وزير الدفاع.