شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى: نحن أمام مسؤولية حقيقية لاستعادة ثقافة الحوار السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس النواب، إنها تثمن احتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى لأنه خلال الاجتماعات الماضية كان كم الخبرات الكبير للغاية السياسية والفنية التي تراكمت بالنسبة لها بمثابة تقدير كبير .

وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تنسيقية شباب الأحزاب من أهم التجارب السياسية في مصر حيث يؤسس لثقافة الحوار، وننتمى من أحزاب من كل الطيف السياسى ونتحاور بشكل حقيقى للخروج بأوراق سياسية تحتوى تلك الكفاءات.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى : لدينا رصيد من الخبرات المتنوعة والمتباينة ونبحث الأمور من مختلف جهاتها كى يكون القرار حكيم فمن المهم أن نعرف تبعات القرار السياسى وكيفية التعامل معها وقراءة المشهد بشكل صحيح وقراءة الواقع .

وقالت أميرة صابر: نحن الآن أمام مسؤولية وطنية حقيقية لاستعادة ثقافة الحوار في الحياة السياسية.