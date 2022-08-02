شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: زيارة الرئيس السيسى إلى صربيا من أدوات السياسة الخارجية لتنويع الشراكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة إلى صربيا، أن الزيارة تتوافق مع النمط الأوسع للسياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة، والتي اتسمت بممارسة دور أكثر نشاطًا، والاتجاه لتنويع الشراكات التي تعزز المصالح المصرية، بما يفضي في تعزيز الثقل الإقليمي لمصر. وفى ظل التداعيات المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من تداعيات لجائحة كورونا، وما سيترتب من تداعيات بسبب تغير المناخ، كُل هذا يدفع في ضرورة الاستثمار في مزيد من التنويع في الشراكات وفي توسيع هامش الحركة وفي تقليل تكلفة تعثر أي منها.

وذكرت الدراسة، أن السياسة الخارجية المصرية تشهد نشاطا مُتزايدا ؛ حيث شارك الرئيس “عبد الفتاح السيسي” في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت في المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022، ثم بعد ذلك توجه نحو العاصمة الألمانية برلين لرئاسة “حوار بطرسبرج للمناخ” بمشاركة ألمانيا تمهيدًا لقمة “كوب 27″، وقد استمرت الزيارة يومي 17-18 يوليو، التي كانت بناءً على دعوة المستشار “أولاف شولتز” ومع ختام الزيارة قام الرئيس “السيسي” بالتوجه نحو صريبا بدعوة من الرئيس الصربي “ألكسندر فوتشيتش”، -الذي أُعيد انتخابه لتولي صربيا للمرة الثانية- في زيارة تستمر لمدة ثلاث أيام بدءً من يوم 19 وحتى 21 يوليو.