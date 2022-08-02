شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية يكشف لرئيس خارجية النواب صناعة مشتركة بين البلدين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية فى مصر صباح اليوم الأحد، لبحث عدد من الملفات، أبرزها الاستثمارات بين البلدين.

وكشف ونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية فى مصر، خلال اللقاء عن تزايد الاستثمارات الكورية فى مصر خلال الفترة المقبلة وخاصة بمجال تصنيع مشترك بين مصر وكوريا، يتوجه انتاج هذه الصناعة المشتركة نحو التصدير".

وأكد ونج جين ووك على حرص كوريا على فتح خطوط طيران مباشرة بين مصر وكوريا، وهو الأمر الذى شدد عليه أيضا النائب كريم درويش خلال اللقاء.

وتطرق اللقاء أيضا لاستضافة مصر قمة المناخ كوب 27، إذ أشاد السفير الكورى بجهود مصر الدولية فى ملف التغيرات المناخية، مؤكدا أن كوريا ستشارك فى هذه القمة على أعلى مستوى من مسئوليها، مؤكدا أيضا دعم كوريا وتشجيعها للسياحة الوافدة إلى مصر من سول.

كما تتطرق اللقاء أيضا إلى حرص كوريا على وجود جمعية صداقة برلمانية من الجانب المصرى حيث أن يوجد فى كوريا جمعية صداقة يترأسها الحزب الحاكم"



خارجية النواب تستقبل سفير كوريا الجنوبية



خارجية النواب تستقبل سفير كوريا الجنوبية



خارجية النواب تستقبل سفير كوريا الجنوبية



خارجية النواب تستقبل سفير كوريا الجنوبية



خارجية النواب تستقبل سفير كوريا الجنوبية



خارجية النواب تستقبل سفير كوريا الجنوبية



خارجية النواب تستقبل سفير كوريا الجنوبية



خارجية النواب تستقبل سفير كوريا الجنوبية

خارجية النواب تستقبل سفير كوريا الجنوبية