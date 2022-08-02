شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لليوم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثاني، استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، مجموعة من متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، للاطلاع على أسلوب العمل ومهام ووظائف مجلس النواب وفقاً للدستور.

وفي بداية الزيارة قام وفد البرنامج الرئاسي بجولة داخل أروقة مجلس النواب، شملت القاعة الرئيسية والمتحف ومكتبة مجلس النواب بما تحويه من كتب نادرة، ومضابط جلسات تؤرخ حقب زمنية متعددة من تاريخ العمل البرلماني الذي يمتد لأكثر من 150 عاماً.

والتقى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، حيث أعرب عن ترحيبه بالحضور، ونقل الأمين العام ترحيب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمتدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وأكد اهتمام رئيس المجلس بالشباب ودعمهم، مشيرا إلى أن الشباب هو الركيزة الأساسية للدولة.

وأكد المستشار مناع على دور الشباب في النهوض بالوطن وفى التنمية والبناء، مشيداً بإطلاق رئيس الجمهورية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لإعداد كوادر شابة قادرة على القيادة والإدارة في مختلف المجالات، مؤكداً على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل وتدريب كوادر الشباب لتولي الوظائف القيادية بكافة مؤسسات الدولة.

وأشاد الأمين العام لمجلس النواب بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب وأهميتها في إعداد وتأهيل الشباب، وأن يكون لديهم وعي، لافتا إلى أن الوعي مهم جدا لمواجهة التحديات والتصدي للشائعات.

واستعرض المستشار أحمد مناع، اختصاصات ومهام وطبيعة عمل مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي ولجانه النوعية، ودورة مناقشة وإصدار مشروعات القوانين منذ إرسال مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب أو تقديمه من عشر أعضاء المجلس، ثم إحالته للجنة النوعية المختصة ثم إحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته والموافقة عليه وبعد ذلك يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية .

وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي تم إعداده بمناسبة مرور 150 عاما على الحياة البرلمانية فى مصر وإنشاء مجلس النواب المصرى وتاريخه العريق، موضحاً أن مجلس النواب المصري من أعرق وأهم المجالس النيابية فى الوطن العربى والشرق الأوسط وله مكانة كبيرة ومرموقة بين البرلمانات على مستوى العالم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" القائمة على دعم الشباب وتزويدهم بالخبرات المعرفية، وكذلك اطلاعهم على اسلوب العمل داخل مؤسسات الدولة وطرق إدارتها.