زملاء الممرضة "هيام" المتوفاة أثناء العمل: "الدنيا مش مستاهلة نزعل على أي حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

نعى عشرات من أطباء وممرضي وممرضات مستشفى بنها التعليمي، هيام فوزي الممرضة في قسم العمليات بالمستشفى، والتي توفيت إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال عملها أمس.

وكانت الممرضة سقطت فجأة أثناء النوبتجية، ورغم محاولة الإنعاش الطبي فاضت روحها إلى خالقها، وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على جميع زملائها وجيرانها.

وقالت إحدى زميلات الممرضة الراحلة، في منشور على "فيسبوك": "غرفة الإنعاش مليانة حواليك، ومش قادر تنقذ حد، الإحساس ده أسوأ من إحساس العجز، الإنسان نفس داخل وخارج، والدنيا مش مستاهلة إن الواحد يزعل على أي حاجة"، مضيفة: "يارب أحسن ختام مس هيام فوزي في ذمة الله، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين، ويحسن ختامنا أجمعين".

وتوفيت ممرضة، مساء أمس، أثناء تأديتها العمل داخل مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، وجرى تقديم الخدمة الطبية لها في محاولة لإنقاذها، ولم تنجح كافة المحاولات، لترتقي روحها إلى بارئها أثناء عملها داخل المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

فيما نعى مستشفى بنها التعليمي ومديرية الصحة والسكان بالقليوبية، ببالغ الحزن والأسى وفاة، الممرضة "هيام.ف" بقسم العمليات بمستشفى بنها التعليمي، والتي توفيت أثناء عملها في فترة التوبتجية الخاصة بها.