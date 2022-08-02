بالصور- فصل الكهرباء عن المنازل المقامة على أملاك الدولة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- الخليج 365:

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل لجان بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون، وكذلك المتقاعسين عن دفع جدية تقنين أوضاعهم المالية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ أوضح سالم خلال بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن الإدارة شكلت لجان بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة أملاك الدولة، وأسفرت أعمال اللجان عن فصل التيار الكهربي عن 3 منازل، ومحطة لتموين السيارات بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية، وكذلك فصل التيار الكهربي عن أحد المنازل بزمام الوحدة المحلية بقرية صان البحرية، وذلك بحضور السيد عبد الرازق رئيس مدينة صان الحجر، وعبادة محمد عبادة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية.

وفي سياق متصل أكد المحافظ أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة على استرداد حقوق الدولة، وذلك تيسيراً على المواطنين من خلال لجان التقنين بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.