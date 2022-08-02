أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بـ 1.8 مليار دولار في الربع الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها أضافت عقودا جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثاني من عام 2022.

وذكرت أنه بذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في النصف الأول من عام 2022 إلى 2.4 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الشركة أن المشروعات في مصر نسبة قدرها 70% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث عززت المجموعة دورها المتكامل في تطوير منظومة للقطار فائق السرعة في مصربتوقيع مرحلة جديدة لهذا المشروع بطول 1325 كيلومترا، وفقا للبيان.

وتمثل العقود الجديدة للشركة في الولايات المتحدة نسبة قدرها 30% خلال الربع الثاني من عام 2022، والتي تركزت معظمها فى مشروعات في قطاعي مراكز البيانات والمباني التجارية، بحسب الشركة.

كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المتوقعة للشركة 6.4 مليار دولار في 30 يونيو 2022، وفقا للبيان.