السيطرة على حريق في دار الضيافة بمجلس النواب العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت المديرية، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حريقا اندلع في دار الضيافة بمجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق".

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار اعتصام أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر داخل مبنى البرلمان للمطالبة بإصلاح العملية السياسية ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.