القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراءالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ، برقية تهنئة، لرئيس جهورية النيجر، الرئيس محمد بازوم، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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