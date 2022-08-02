شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيلات صوتية للحكام - فكرة جديدة تحت الدراسة برابطة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وتحديدا عشاق الدوري الإنجليزي بفارغ الصبر، انطلاق منافسات البريميرليج للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي 2022-2023

ومن المنتظر أن تبدأ الفاعليات الخاصة بالدوري الإنجليزي يوم الخامس من أغسطس وهو يوم الجمعة المقبل بالمباراة الافتتاحية بين كرييستال بالاس وآرسنال في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي تحت قيادة المدير الفني المخضرم بيب جوارديولا، لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد صراع دام حتى الجولة الأخيرة مع ليفربول.

وكشفت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية عن بعض التغييرات التي سيتم طرحها خلال الموسم المقبلة فيما يخص تقنية الفيديو الخاصة بمساعدة حكام الساحة في اتخاذ قراراتهم التحكيمية.

تسجيلات صوتية لحكام الفيديو بالدوري الإنجليزي

وأفادت صحيفة تايمز البريطانية بأن هناك خطط من جانب رابطة الدوري الإنجليزي المحترفة لتسجيل الصوت داخل غرفة حكام الفيديو من أجل نشر تسجيلات صوتية بين الحكم الرئيسي للمباراة وحكم تقنية الفيديو المساعد عبر المنصات الرسمية للرابطة الإنجليزية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الفكرة قد حظت على إعجاب كبير من جانب فرق الدوري الإنجليزي والتي تستهدف العدالة وتوضيح القرارات التي تم اتخاذها وطريقة تفكير الحكام أثناء احتساب القرارات داخل الملعب.

يذكر أن الموسم الكروي الجديد 2022-2023 قد تم افتتاحه في إنجلترا بمباراة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي وهما بطلا كأس الاتحاد الإنجليزي وبطل الدوري الإنجليزي على التوالي، وانتهت المباراة بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.