انت الان تتابع خبر الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين في الدولة، ووجه الشيخ مشعل لأعضاء الحكومة الجديدة كلمة نقل خلالها تحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لرئيس الحكومة الجديدة والوزراء الذين تم تعيينهم.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، قال الشيخ مشعل لرئيس الحكومة الجديدة والوزراء: ”إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها لا سيما في هذه المرحلة الهامة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد، لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية".



وصدر يوم أمس الاثنين، مرسومًا أميريًا بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث ضمت الحكومة 12 وزيرًا.

وخرج من التشكيلة الجديدة، 3 وزراء من النواب المنتخبين هم: محمد الراجحي، وحمد روح الدين، ومبارك العرو، وتم توزيع حقائبهم على الوزراء الآخرين.

فيما عاد عبدالرحمن المطيري لتولي وزارة الإعلام والثقافة ووزارة الدولة لشؤون الشباب، كما حافظت الدكتورة رنا الفارس على منصبها، لتعتبر العنصر النسائي الوحيد في هذه الحكومة والحكومات الثلاث السابقة.



ويأتي إصدار المرسوم عقب أسبوع من تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا للحكومة الجديدة، وهي الحكومة رقم 40 في تاريخ الكويت.

وتم تكليف الشيخ أحمد بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على القيادة لإصدار مرسوم تعيينهم، وفق ما جاء في الأمر الأميري الصادر عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وكانت الحكومة السابقة قد قدمت استقالتها، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب ”عدم تعاون“ مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه، ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة. وفي 10 أيار/ مايو الماضي، صدر أمر بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.

