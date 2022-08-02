اندلاع حريق داخل المنطقة الخضراء - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث حريق اندلع داخل كمية من النفايات في المنطقة الخضراء".

وأضاف، أن "الحريق اندلع داخل دار الضيافة لمجلس النواب في المنطقة الخضراء".



وأشار المصدر إلى ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث دون تسجيل خسائر بشرية".