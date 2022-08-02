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اندلاع حريق داخل المنطقة الخضراء - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث حريق اندلع داخل كمية من النفايات في المنطقة الخضراء".

وأضاف، أن "الحريق اندلع داخل دار الضيافة لمجلس النواب في المنطقة الخضراء".


وأشار المصدر إلى ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث دون تسجيل خسائر بشرية".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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