تشيلسي يتفق مع لاعب مانشستر سيتي

وحاول مانشستر سيتي التعاقد مع مارك كوكوريلا، الظهير الأيسر لبرايتون، هذا الصيف.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم التوصل الآن إلى اتفاق كامل بين تشيلسي وكوكوريلا حول الشروط الشخصية للعقد".



وأضاف: "اللاعب الإسباني مستعد للتوقيع على العقد بمجرد انتهاء الاتفاق بين الأندية على الصفقة".

واختتم خبير الانتقالات: "سيجري تشيلسي وبرايتون محادثات مباشرة، اليوم، مرة أخرى من أجل استكمال المفاوضات وحسم الصفقة".

وأصر برايتون على تقاضي 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن لاعبه الإسباني، لكن لم يوافق مانشستر سيتي على هذا السعر.

ويرغب تشيلسي في التعاقد مع ظهير أيسر جديد، وسط مخاوف من إمكانية رحيل ماركوس ألونسو صوب برشلونة.

