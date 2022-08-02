شكرا لقرائتكم خبر عن المتعة تنطلق.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الأنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إقتربت عجلة البريميرليج من العودة للدوران مرة أخرى للموسم الكروي الجديد 2022-2023 حيث زادت نسبة البحث عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الأنجليزي الممتاز

وتأتي مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز على النحو التالي:-

الجمعة 5 أغسطس

كريستال بالاس ضد أرسنال

السبت 6 أغسطس

فولهام ضد ليفربول

بورنموث ضد أستون فيلا

ليدز يونايتد ضد وولفرهامبتون

نيوكاسل ضد نوتنغهام فورست

توتنهام ضد ساوثهامبتون

إيفرتون ضد تشيلسي

الاحد 7 أغسطس

ليستر سيتي ضد برينتفورد

مانشستر يونايتد ضد برايتون

وست هام ضد مانشستر سيتي

حامل لقب الدوري الانجليزي في النسخة الأخيرة

يُذكر أن مانشستر سيتي يدخل بطولة الدوري الخاصة بالموسم الجديد للدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي حيث يعول أبناء جوارديولا على التدعيمات الجديدة بعد ضم الفاريز من ريفربليت الارجنتيني وهالاند من بوروسيا دورتموند.

في الوقت الذي يمني فيه ليفربول النفس بإقتناص اللقب بعد أن نجح في ضم أكثر من صفقة أبرزها نجم بنفيكا البرتغالي السابق النجم الأوروجوياني داروين نونيز الذي قاد الريدز إلى حصد لقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي.