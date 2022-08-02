شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلب الرحيل.. رونالدو يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الساعات القليلة الماضية بواحدة من التصرفات التي أثارت غضب جماهير فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي.

رونالدو يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد

وقالت صحيفة “ ذا صن ” البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد قد وضع مثال سيء وذلك عقب مغادرته ملعب أولد ترافورد مساء الأحد قبل نهاية المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام نادي رايو فاليكانو وانتهت على وقع التعادل الإيجابي 1-1.

وأضافت الصحيفة:" وعلى الرغم من أن المدير الفني إيريك تين هاج وقف في وجه الإدارة وطالبهم بالعفو عن رونالدو الذي طلب علانية الرحيل عن صفوف الفريق قبل إنطلاقة الموسم الجديد لكن الدون بعد جدال مع المدرب الجديد، تم استبداله في الشوط الأول.

وبدلًا من أن يقوم رونالدو بالبقاء على مقاعد البدلاء رفقة زملاءه قام بمغادرة ملعب المباراة قبل صافرة النهائية بعشرة دقائق كاملة وعلى الرغم من أن الإدارة لن تعاقب الدون على الخروج المبكر من الملعب لكن واحد من المسؤولين إنتقد بشدة فعلته مؤكدًا أن الأمر كان سيبدو مختلفًا حال تواجدك في المدرجات وعدم مشاركتك في المباراة".

يُذكر أن الدون قد سبق وأن غاب عن الفترة الأعدادية الخاصة بإنطلاقة الموسم الجديد لأسباب عائلية لكن بعض التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن أكدت حاجته لفسخ تعاقده من أجل الإنضمام لأي من الفرق التي ستشارك الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.