بكين تحذر واشنطن من «دفع الثمن» إذا زارت بيلوسي تايوان

02 أغسطس , 2022 تايوان (أ ف ب). حذّرت الصين الولايات المتحدة الثلاثاء من أنها «ستدفع الثمن» في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان، في ظلّ احتدام التوتّرات بين بكين وواشنطن. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ خلال إحاطة إعلامية دورية إن «الجانب الأميركي سيتحمّل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية».

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