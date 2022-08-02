02 أغسطس , 2022
ارتفاع عدد قتلى فيضانات ولاية كنتاكي الأميركية إلى 37 (أ ف ب).
قال آندي بشير، حاكم ولاية كنتاكي الأميركية، يوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 37 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شرق الولاية، وحذر من اقتراب أوضاع جوية أكثر خطورة.
وتحقق بشير من سبع وفيات إضافية في تحديث ظهر بعد إعلانه عن 30 حالة وفاة مؤكدة في الصباح، وقال إنه يتوقع زيادة عدد القتلى.
وواصلت السلطات العمل في إنقاذ السكان وتوفير الطعام والمأوى لآلاف النازحين.
وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث بشير عن توقعات الطقس قائلاً «إنه شيء صعب حقاً... من المحتمل حدوث فيضانات متفرقة ورياح مدمرة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان قد كتب على «تويتر»، صباح الأحد، «هناك أضرار واسعة النطاق مع نزوح كثير من العائلات وتوقع هطول مزيد من الأمطار».
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