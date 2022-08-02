الحلبوسي يوضح موقفه من مبادرة الكاظمي – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، على أهميةَ جلوس الجميع إلى طاولة الحوار والمضي بخطوات عملية لحل الأزمة الراهنة.



وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "نؤيد مبادرة رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حلٍّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد".

واضاف "نؤكد أهميةَ جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات عملية؛ لحل الأزمة الراهنة، وصولًا إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محدَّدة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتبر، أن العراق يشهد احتقاناً سياسياً كبيراً، داعياً جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني، كما دعا المتظاهرين الى التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها.