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تعليمات هامة من الرشيد بشأن سلفة 'الماستر كارد'

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "نظرا لوجود عدد كبير من طلبات السلف التي تم قبولها من قبل قسم البطاقات والقنوات الالكترونية ولعدم اتمام الموافقة على الطلب من قبل المستفيد تبقى السلفة قيد التنفيذ لذا نوجه زباءننا بقبول الرسالة والدخول على التطبيق واعطاء الموافقة ليتسنى للمصرف وضع المبلغ في البطاقة الائتمانية (نخيل)".

وأشار البيان إلى انه "بخلاف ذلك وبمرور مدة ١٥ يوما يعتبر الطلب ملغياً".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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