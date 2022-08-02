انت الان تتابع خبر تعليمات هامة من الرشيد بشأن سلفة 'الماستر كارد' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "نظرا لوجود عدد كبير من طلبات السلف التي تم قبولها من قبل قسم البطاقات والقنوات الالكترونية ولعدم اتمام الموافقة على الطلب من قبل المستفيد تبقى السلفة قيد التنفيذ لذا نوجه زباءننا بقبول الرسالة والدخول على التطبيق واعطاء الموافقة ليتسنى للمصرف وضع المبلغ في البطاقة الائتمانية (نخيل)".



وأشار البيان إلى انه "بخلاف ذلك وبمرور مدة ١٥ يوما يعتبر الطلب ملغياً".