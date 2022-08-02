وصيفة ملكة جمال لبنان حبيبة فنان عراقي شهير (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان 2022 مايا ابو الحسن برفقة الفنان العراقي سيف نبيل.



وكانت مايا شاركت في وقت سابق في فيديو كليب اغنية "احبك دومي" للفنان سيف نبيل، حيث جسدت شخصية حبيبته في الكليب، الامر الذي جعل عدد من المتابعين يعتقدون بانها حبيبته.



ويذكر أن مايا أبو الحسن توجت وصيفة أولى، لملكة جمال لبنان 2022 بعد غياب اكثر من ثلاث سنوات سهرة انتخاب ملكة جمال لبنان.

