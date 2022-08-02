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انت الان تتابع خبر لليوم الرابع على التوالي.. عدسة السومرية توثق اعتصام المتظاهرين في البرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
تجولت عدسة السومرية، اليوم الثلاثاء، داخل مبنى البرلمان، موثقةً اعتصام المتظاهرين لليوم الرابع على التوالي.
وأظهرت الصور، استمرار اعتصام المتظاهرين في مختلف أرجاء مبنى مجلس النواب، رافعين اللافتات التي تحمل مطالب الإصلاح.
ودخل المتظاهرون إلى مبنى البرلمان، يوم السبت الماضي، بعد إسقاط الحواجز الكونكريتية التي كانت تحول بينهم، وبين المنطقة الخضراء.
ووصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وصول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان، بأنه "تحرير" للمنطقة الخضراء، المحصّنة أمنياً.
ودخل المتظاهرون إلى مبنى البرلمان، يوم السبت الماضي، بعد إسقاط الحواجز الكونكريتية التي كانت تحول بينهم، وبين المنطقة الخضراء.
ووصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وصول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان، بأنه "تحرير" للمنطقة الخضراء، المحصّنة أمنياً.
ودعا الصدر يوم الأحد الماضي، إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات، مؤكداً عدم تكرار مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.