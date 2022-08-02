شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قالت واشنطن حول زيارة بيلوسي إلى تايوان؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن خطط رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لزيارة تايوان، لا تشير إلى تغير سياسة واشنطن تجاه الجزيرة.

واشنطن حول زيارة بيلوسي إلى تايوان: لن نبلع الطعمبلينكن يأمل بأن تتمكن واشنطن وبكين من إدارة خلافاتهما حول تايوان "بحكمة"

ماذا قالت واشنطن حول زيارة بيلوسي إلى تايوان؟



وقال كيربي إن الولايات المتحدة غير مهتمة بتصعيد التوتر مع الصين بسبب هذه الزيارة، وتفضل حل جميع الخلافات حول تايوان بالطرق الدبلوماسية.

وتعهد كيربي: "لن نبلع الطعم أو نشارك في استعراض القوة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لن يتم تخويفها"، وسوف تواصل العمل في المحيطين الهندي والهادئ أثناء السعي للحفاظ على خطوط الاتصال مع بكين.

وأضاف كيربي: "نتوقع أن نرى بكين تواصل استخدام الخطاب التحريضي والمعلومات المضللة في الأيام المقبلة"، لكن الولايات المتحدة لا تزال تركز على "محاولة إدارة التوترات".

واختتم كيربي قائلا: "ستواصل الولايات المتحدة دعم تايوان بينما نسعى جاهدين لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع بكين"، مضيفا أن واشنطن تعتبر المهمتين ضروريتين للحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة.

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الصين ستتحمل مسؤولية أي أزمة أو تصعيد بنتيجة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وقال بلينكن للصحفيين يوم الاثنين، إنه "إذا قررت رئيسة مجلس النواب القيام بهذه الزيارة، وحاولت الصين خلق أي أزمة أو تصعيد للتوتر بأي طريقة أخرى، فإن كامل مسؤولية ذلك ستقع على عاتق بكين".

وأكد بلينكن أن بيلوسي ستقرر بنفسها ما إذا ستزور تايوان أم لا، مشيرا إلى أن الكونغرس هيئة مستقلة، وأن مشرعين أمريكيين قد زاروا تايوان في وقت سابق.

وأضاف أن واشنطن تتوقع من الصين "سلوكا مسؤولا" في حال قررت بيلوسي زيارة تايوان.

بدوره، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن نانسي بيلوسي "يحق" لها زيارة تايوان، مضيفا أنه "لا يوجد أي سبب لدى بكين لتحويل الزيارة المحتملة المتماشية مع السياسات الأمريكية الطويلة الأمد إلى نوع من الأزمة".

واعتبر أن الصين "على ما يبدو تحضر نفسها لاحتمال اتخاذها المزيد من الخطوات في الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن تلك الخطوات "قد تشمل استفزازات عسكرية مثل إطلاق صواريخ في مضيق تايوان أو في محيط تايوان".

وأضاف أن واشنطن رصدت "دخولا واسع النطاق في الأجواء فوق منطقة تحديد الأهداف للدفاعات الجوية لتايوان".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة متمسكة بإبقاء قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة في حال نشوب أي أزمة حول تايوان بسبب زيارة بيلوسي المحتملة.

أفادت قناة TVBC بأن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ستصل إلى تايوان مساء غد الثلاثاء.

وحسب معلومات القناة، فإن طائرة بيلوسي ستهبط في مطار سونغشان بمدينة تايبيه عند الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت موسكو).



وحسب القناة، ستمضي بيلوسي الليلة في الفندق، وفي الصباح التالي ستلتقي برئيسة تايوان تساي إنغ وين في الساعة الثامنة (الساعة 03:00 فجر الأربعاء بتوقيت موسكو).

ومن المقرر أن تلقي بيلوسي بعد ذلك كلمة أمام برلمان تايوان.

يذكر أن الزيارة المتوقعة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي لجزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، قد أثارت توترا بين بكين وواشنطن، حيث حذرت الصين الجانب الأمريكي من "التدخل في شؤونها" وهددت بـ "عواقب وخيمة" في حال قيام بيلوسي بهذه الزيارة.

أفادت الأنباء بأن الجيش الصيني قام بتنفيذ عملية إطلاق لصاروخ فرط صوتي على بعد 120 كيلو مترا من جزيرة تايوان.

وتأتي عملية الإطلاق هذه، على خلفية زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب أنباء عن عزم رئيسة مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة تايوان خلال جولتها الآسيوية.