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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت تايوان أنها "مصممة وقادرة وواثقة" من أنه بإمكانها حماية نفسها من تهديدات الصين المتزايدة على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

تايوان تؤكد أنها قادرة من أنه بإمكانها حماية نفسها من تهديدات الصين



جاء ذلك في بيان نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع التايوانية، وأضافت فيه: "نعد بعناية مخططات عدة وستنشر القوات المناسبة للرد.. على التهديد الذي يشكله العدو".

وأعلنت الدفاع التايوانية صباح اليوم أن الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة ستدخل "مرحلة الجاهزية القتالية المرتفعة" من الساعة 8:00 صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 ظهرا يوم الخميس، وذلك ردا على التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية التي تجريها الصين وسط توقعات بزيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، وفق وسائل إعلام تايوانية.

وأفادت تقارير بأن عددا أكبر من المعتاد من الطلعات الجوية شوهدت هذا الصباح في قاعدة تشيايي الجوية، حيث أقلعت طائرات تايوانية من طراز F-16V مزودة بالكامل بالقنابل والصواريخ. كما وصلت ثماني مقاتلات من طراز "ميراج 2000" إلى قاعدة تايتونغ الجوية في جنوب شرق الجزيرة لتعزيز القوات المنتشرة هناك.

وأوضحت التقارير أن بيلوسي التي يتوقع أن تتوجه إلى تايبيه مساء اليوم على رأس وفد من ستة أشخاص يمثلون الحزب الديمقراطي، ستمر الطائرة العسكرية الأمريكية الخاصة التي تقلها، إلى الجزء الشمالي من الجزيرة عبر الساحل الشرقي، ويبدو أن الجيش التايواني يكثف الإجراءات الأمنية في ذلك الجزء من المنطقة.

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن خطط رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لزيارة تايوان، لا تشير إلى تغير سياسة واشنطن تجاه الجزيرة.

واشنطن حول زيارة بيلوسي إلى تايوان: لن نبلع الطعمبلينكن يأمل بأن تتمكن واشنطن وبكين من إدارة خلافاتهما حول تايوان "بحكمة"

وقال كيربي إن الولايات المتحدة غير مهتمة بتصعيد التوتر مع الصين بسبب هذه الزيارة، وتفضل حل جميع الخلافات حول تايوان بالطرق الدبلوماسية.

وتعهد كيربي: "لن نبلع الطعم أو نشارك في استعراض القوة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لن يتم تخويفها"، وسوف تواصل العمل في المحيطين الهندي والهادئ أثناء السعي للحفاظ على خطوط الاتصال مع بكين.

وأضاف كيربي: "نتوقع أن نرى بكين تواصل استخدام الخطاب التحريضي والمعلومات المضللة في الأيام المقبلة"، لكن الولايات المتحدة لا تزال تركز على "محاولة إدارة التوترات".

واختتم كيربي قائلا: "ستواصل الولايات المتحدة دعم تايوان بينما نسعى جاهدين لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع بكين"، مضيفا أن واشنطن تعتبر المهمتين ضروريتين للحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة.

وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي صباح اليوم الثلاثاء إلى ماليزيا قادمة من سنغافورة في ثاتي محطة لجولتها الآسيوية، حسبما أفادت وكالة أنباء "برناما" المحلية.

وقالت الوكالة إن "الرحلة الخاصة التي تقل بيلوسي والوفد المرافق لها هبطت في قاعدة القوات الجوية الملكية الماليزية في سوبانغ".

وذكرت الوكالة أن بيلوسي ستلتقي في ماليزيا رئيس مجلس النواب ازهر عزيزان هارون ورئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، وبعد ذلك قد تغادر إلى تايوان في الساعة الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وقالت البوابة التايوانية ETtoday أمس الاثنين إن بيلوسي ستصل إلى الجزيرة في وقت متأخر من الثلاثاء، وتقضي الليلة في فندق Grand Hyatt، وفي صباح الأربعاء ستزور مقر المجلس التشريعي حيث تلتقي بقيادته، قبل مغادرة الجزيرة.

وفي وقت سابق هددت الصين بأنها ستتخذ إجراءات "حاسمة وفعالة" في حال قررت بيلوسي زيارة تايوان.

أفادت وكالة أنباء تايوان المركزية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن الجيش التايواني سينفذ تدريبات بالمدفعية بالذخيرة الحية في منطقة بينغتونغ في جنوب الجزيرة يومي 9 و11 أغسطس.

وذكر المصدر، أن هذه التدريبات تأتي كاستمرار لمناورات هانغوانغ السنوية التي انتهت الأسبوع الماضي.

ووفقا للمصدر، سيتم تنفيذ هذه التدريبات بالمدفعية من أجل تعزيز الجاهزية القتالية والقوة النارية للقوات المسلحة في تايوان.

وسيتم خلال التدريبات استخدام أنواع مختلفة من المدفعية بما في ذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز M109 وM110.

وأشار المصدر كذلك إلى أن القوات المسلحة التايوانية ستجري تدريبات عسكرية أخرى في محافظة بينغتونغ في الخامس من سبتمبر، لكن هذه المرة بمشاركة طيران الجيش والقوات الخاصة وكذلك القناصة.

تم تنفيذ المرحلة الثانية من المناورات العسكرية هانغوانغ، بالذخيرة الحية في الفترة من 24 إلى 29 يوليو، وخلالها تم التركيز على محاكاة القضاء على قوة غازية في البحر وعلى طول الساحل.