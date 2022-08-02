شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حرب "بيلوسي".. مقاتلات صينية تخترق الأجواء والجيش الأمريكي يُحرك قواته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أزمة جديدة قد يشهدها العالم، حال اتمام زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى تايوان، والمقررة اليوم الثلاثاء.

وهي ثاني زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى للجزيرة بعد التي قام بها في 1997 الرئيس الأسبق لمجلس النواب الأمريكي، نيوت غينغريتش.

وبالتزامن مع الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي إلى تايبيه، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، مساء الاثنين، أن 4 مقاتلات صينية اخترقت المجال الجوي للجزيرة.

وأكدت الوزارة رفع حالة التأهب القصوى استعدادا للزيارة المحتملة الثلاثاء.

من جهته، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن لن تخضع للتهديد الصيني بشأن زيارة بيلوسي لتايوان، مؤكدة دعم إدارة بايدن للزيارة المحتملة.

يأتي هذا، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر أمريكية وتايوانية مقربة من الجيش، الاثنين، بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستتوقف في تايوان، الثلاثاء، لليلة واحدة.

وصعدت الصين من تحذيراتها بشأن زيارة نانسي بيلوسي المحتملة إلى تايوان، قائلة إن جيشها "لن يقف مكتوف الأيدي" إذا مضت قدما بالزيارة هذا الأسبوع، في الوقت الذي سعت فيه إدارة بايدن تحذيرها بشأن هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إنه بسبب وضع بيلوسي "المسؤول الثالث في الحكومة الأمريكية"، فإن زيارة تايوان "ستؤدي إلى تأثير سياسي فظيع".

وقالت وسائل إعلام رسمية صينية يوم الجمعة الماضي إن الحكومة مستعدة لإسقاط طائرة بيلوسي إذا تم رصدها في مجالها الجوي برفقة مقاتلة.

وصدر التحذير الأخير خلال إحاطة للمتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان، الذي قال إن زيارة بيلوسي إلى تايوان تشكل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وستؤدي إلى "تطورات وعواقب خطيرة للغاية".

وقال تشاو لصحيفة يومية صينية: "نود أن نؤكد للولايات المتحدة مجددا أن الصين تقف على أهبة الاستعداد وأن جيش التحرير الشعبي الصيني لن يقف مكتوف الأيدي، وأن الصين ستتخذ ردودًا حازمة وإجراءات مضادة قوية للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها".

وذكر مسؤول أمريكي أن مسؤولي وزارة الدفاع "البنتاجون" يعملون على مدار الساعة لمراقبة أي تحركات صينية في الإقليم وتأمين خطة لإبقاء بيلوسي آمنة.

من جهته، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، من التدخل في تعاملات بكين مع تايوان خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

بالتزامن، نفذت الصين، أمس الإثنين، مناورات بالذخيرة الحية تزامنا مع زيارة بيلوسي لتايوان.

واستبق الجيش الصيني الزيارة، بشريط فيديو دعائي لقواته وهي تطلق، صواريخ وتستولي على أسلحة وتنطلق بطائرات مقاتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم بثها عبر وسائل الإعلام الحكومية الصينية، تدريبات عسكرية شملت حاملات طائرات وطائرات مقاتلة تحلق في تشكيلات ومظليين يقومون بقفزات قتالية وجنود يخرجون من مناطق الغابات والمحيط.

ومع الفيديو بث الجيش بيانا قال فيه: "نحن على استعداد تام لمواجهة أي احتمال بناء على أوامر، ودفن كل متسلل، وتحرك نحو عمليات مشتركة وناجحة، نحن جنود جيش التحرير الشعبي نقسم بالدفاع عن الوطن الأم حتى الموت".

وحرك الجيش الأمريكي عددا من حاملات الطائرات والطائرات الضخمة بالقرب من تايوان قبل زيارة نانسي بيلوسي للجزيرة.

وقالت المصادر الأمريكية إن حاملة طائرات و3 غواصات و36 سفينة حربية أمريكية ستشارك بمناورات في المحيط الهادئ.

ووصلت نانسي بيلوسي إلى سنغافورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في مستهل جولتها الآسيوية.

وقال متحدث باسم وزارة خارجية سنغافورة، إن بيلوسي ستلتقي الرئيسة حليمة يعقوب، ورئيس الوزراء لي هسين لونغ، وستلتقي عددا من وزراء الحكومة، كما يتوقع أن تحضر حفلا مع غرفة التجارة الأمريكية في سنغافورة.

وكانت بيلوسي قد قالت في بيان صدر نهاية الأسبوع، إنها ستزور ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة ملفات التجارة، وجائحة فيروس كورونا، وتغير المناخ، والأمن، والحكم الديمقراطي، ولم تؤكد التقارير الإخبارية أنها قد تزور تايوان.