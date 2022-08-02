بلينكن: «طالبان» انتهكت اتفاق الدوحة بشكل «صارخ» بإيوائها الظواهري

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب).

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، إن حركة «طالبان» انتهكت «على نحو صارخ» اتفاق الدوحة من خلال استضافة أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» وإيوائه.

وأضاف في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء «في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات».