02 أغسطس , 2022
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب).
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، إن حركة «طالبان» انتهكت «على نحو صارخ» اتفاق الدوحة من خلال استضافة أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» وإيوائه.
وأضاف في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء «في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات».
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: «طالبان» انتهكت اتفاق الدوحة بشكل «صارخ» بإيوائها الظواهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.