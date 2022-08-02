شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في كنتاكي الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال آندي بشير، حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، الاثنين، إن ما لا يقل عن 37 شخصا، بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم في الفيضانات شرق الولاية.

وحذر حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية من اقتراب أوضاع جوية أكثر خطورة.

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في كنتاكي الأمريكية



وتحقق بشير من 7 وفيات إضافية في تحديث ظهر بعد إعلانه عن 30 حالة وفاة مؤكدة في الصباح، وقال إنه يتوقع زيادة عدد القتلى.

وواصلت السلطات العمل في إنقاذ السكان وتوفير الطعام والمأوى لآلاف النازحين.



وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث بشير عن توقعات الطقس قائلا: "إنه شيء صعب حقا.. من المحتمل حدوث فيضانات متفرقة ورياح مدمرة".

وكان قد على تويتر صباح الأحد: "هناك أضرار واسعة النطاق مع نزوح كثير من العائلات وتوقع هطول مزيد من الأمطار".

وقال لشبكة إن.بي.سي نيوز يوم السبت "أعرف أن هناك العديد من الجثث الإضافية، ونعلم أنها ستزيد.. سنستمر في العثور على جثث على مدى أسابيع".

وهذه الفيضانات هي ثاني كارثة كبيرة في كنتاكي في سبعة أشهر وذلك بعد حدوث عدد كبير من الأعاصير أودت بحياة قرابة 80 شخصا في الجزء الغربي من الولاية في ديسمبر/ كانون الأول.

وأعلن بشير يوم الخميس حالة الطوارئ ووصف الكارثة بأنها "واحدة من أسوأ وأخطر الفيضانات" في تاريخ كنتاكي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة أن كنتاكي تتعرض لكارثة كبيرة، الأمر الذي سمح بتخصيص تمويل اتحادي للولاية.

وأفادت شركة تتابع انقطاع الكهرباء أنه حدث أكثر من 15 ألف بلاغ عن انقطاعات للتيار الكهربائي في الولاية صباح الاثنين.



وأجبر أكبر حريق تشهده ولاية كاليفورنيا الأمريكية هذا العام آلاف الأهالي على الفرار هربا من النيران التي دمرت منازل وأتت على مساحات كبرى.

وقالت أجهزة الإطفاء في كاليفورنيا (كالفاير)، إن الحريق الذي أطلق عليه اسم "ماكنيي" يستعر في غابة كلاماث في جنوب كاليفورنيا، والممتدة على مسافة أكثر من 51 ألف فدان قرب مدينة يريكا.



وهذا أكبر حريق غابات منذ مطلع العام في كاليفورنيا التي سبق أن اجتاحتها الكثير من الحرائق هذا الصيف.

وأعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة طوارئ، السبت، وقال إن الحريق دمر منازل ويهدد بنى تحتية حيوية في أعقاب اندلاعه الجمعة.

وقال نيوسوم في بيان إن الحريق "اشتد وانتشر بفعل المساحات الجافة سريعة الاشتعال والجفاف الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح والعواصف الرعدية".

وصدرت أوامر لأكثر من 2000 مواطن بإخلاء منازلهم، فيما تلقى نحو 200 آخرين تحذيرات بهذا الصدد، وفق أجهزة الطوارئ في كاليفورنيا، غالبيتهم في مقاطعة سيسيكيو.

وغرد مسؤول الأجهزة الأمنية في مقاطعة سيسيكيو أن "على سكان المناطق المحيطة أن يكونوا على على أهبة الاستعداد للمغادرة إن لزم الأمر. رجاء لا تترددوا في إخلاء منازلكم".

وأغلق الطريق السريع 96 وطريق ماكيني كريد جنوب شرق نهر كلاماث، أمام حركة المرور حسب كالفاير.

وقال أحد أهالي يركا ويدعى لاري كاسل لصحيفة "ساكرامنتو بي" إنه وضّب مع زوجته بعض المقتنيات وكلابهما الثلاثة لمغادرة المنطقة وتمضية الليل خارجها، لأن حرائق أخرى في السنوات الأخيرة علمتهما أن الوضع قد يصبح "خطرا جدا".

واندلع الحريق غير المسبوق بعد أيام على حريق هو الأكبر في وسط كاليفورنيا.

وكان حريق "أوك فاير" قرب حديقة يوسيميتي الوطنية قد اندلع في منتصف يوليو/ أيلول وانتشر بسرعة مدمرا 41 منزلا ومجبرا السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص.

ولا تزال كاليفورنيا التي تشهد جفافا قاسيا معرضة لخطر الحرائق لمدة أشهر.

شهد الغرب الأمريكي في السنوات الأخيرة حرائق غابات بحجم وشدة استثنائيين مع إطالة ملحوظة لموسم الحرائق، وهي ظاهرة ينسبها العلماء إلى احترار المناخ.